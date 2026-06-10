Los sindicatos educativos valencianos prevén desacuerdo en su votación del 'Acuerdo global' de la Generalitat

Los sindicatos educativos valencianos prevén que la consulta que están llevando a cabo a sus simpatizantes sobre los últimos documentos de Conselleria de Educación arroje un resultado de desacuerdo. Los inscritos en las entidades sindicales están llamados a votar y decidir sobre el Acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana, que recoge por escrito compromisos de la Generalitat por valor de más de 3.300M€ en el marco de la huelga indefinida.

Los sindicatos prevén, sin embargo, que el desacuerdo se mantenga en tres áreas específicas: la de Formación Profesional, la de la presencia del valenciano en las aulas y, sobre todo, la de la subida salarial. "Nosotros queríamos recuperar las treinta horas semipresenciales en los ciclos formativos para el curso que viene y nos han dicho que sí pero en cuatro cursos", explica el coordinador de Acción Sindical del Sindicat de l'Ensenyament STEPV, Marc Candela.

"Por poner un ejemplo de un tema que han aceptado pero que no es lo que pedimos nosotros en cuanto a plazos", prosigue Candela en declaraciones a los medios de comunicación. "Continúa estando estancado el valenciano, obviamente, y el tema retributivo", añade el coordinador de Acción Sindical del STEPV, que ha mantenido, junto con otros sindicatos, un encuentro de trabajo en València con el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Huelga educativa en la Comunitat: "Acostumbrados a negociar en julio"

El desacuerdo planea sobre el horizonte de la negociación y se mantiene así, por tanto, la puerta abierta a seguir negociando incluso más allá del fin de este curso 2025-26. Los sindicatos afirman, de hecho, estar "acostumbrados" a negociar en julio. "Estamos acostumbrados a negociar en julio muchas cuestiones que son del normal funcionamiento de Conselleria y ello continuará también este julio", recuerda Xelo Valls, responsable de Educación de Comisiones Obreras en el País Valencià.

"Lo importante es saber qué piensan los compañeros y las compañeras y, a partir de ahí, si llega el momento de firmar y se puede firmar se firmará, sino se firmará más adelante, podemos adherirnos en cualquier momento... Eso no es un problema", valora la responsable de Educación de UGT en el País Valencià, Maite Tarazona.

Huelga educativa en la Comunitat: ¿Desconvocarla o suspenderla?

Los sindicatos educativos de la Comunitat Valenciana explican la diferencia entre desconvocar y suspender la huelga. Suspenderla supone que se detiene de forma temporal, y, si se quiere volver a reactivar, puede realizarse de forma inmediata y sin preaviso. Desconvocarla sería acabar por completo con ella y, si se quiere reanudar las movilizaciones, deben volver a convocarse oficialmente con diez días de antelación.