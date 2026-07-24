La Generalitat pide la dimisión de Diana Morant por comparar a Hitler con Núñez-Feijóo

La Generalitat pide la dimisión de Diana Morant, actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades así como secretaria general del PSPV-PSOE, después de que ella comparara en las últimas horas el pacto alcanzado entre PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat 2026 con los "gobiernos nazis de Hitler" y apuntara, en este sentido, al presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo.

El portavoz de la Generalitat, Miguel Barrachina, considera que es imposible establecer paralelismos entre ambas personalidades y pide a Diana Morant su dimisión y que pida disculpas. "Banalización y frivolización de poder comparar a Hitler con un presidente querido y votado en la Comunitat Valenciana y en España como es Alberto Núñez-Feijóo", ha criticado Barrachina en la tradicional rueda de prensa posterior a la celebración del Ple del Consell.

"Por tanto, lógicamente, pido que, si Pedro Sánchez no es capaz de destituir a Diana Morant, Diana Morant presente su dimisión. Es incapaz de representar ni siquiera a los valencianos que están en la oposición", ha añadido el portavoz de la Generalitat, del PP, en las referidas declaraciones a los medios de comunicación tras iniciarse esta polémica política.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, responde que ella no comparó en ningún momento a Adolf Hitler con Alberto Núñez-Feijóo y apela a comprender su reflexión en conjunto porque, según insiste la ministra y lideresa de los socialistas valencianos, "la ciencia y la historia" validan su punto de vista a este respecto.

"No comparé a Núñez-Feijóo con Hitler. Sí que hice una reflexión: los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los Derechos Humanos", ha contestado Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante).

"Por tanto, creo que es un mal comienzo que empecemos algunas fuerzas políticas, en este caso PP y Vox, a implantar este tipo de políticas que provocan luego reacciones en la sociedad", ha expuesto la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE.