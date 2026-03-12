Diana Morant acusa al PP de estar “esclavo de Vox” y reclama un giro en los presupuestos

Durante su visita a la Bodeguilla de Onda Cero en Castelló, en el marco de las fiestas de la Magdalena, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE en la Comunitat Valenciana, Diana Morant, ha advertido sobre la necesidad de un cambio de rumbo en los próximos presupuestos y ha denunciado la dependencia del PP respecto a Vox en la política autonómica.

Morant ha asegurado que, de sentarse a negociar los presupuestos con el PP, habría exigido “un cambio de rumbo absoluto en sanidad, educación y vivienda”, y ha criticado que la negativa a convocar elecciones demuestra que el PP “está más esclavo frente a Vox”. "No quieren convocar elecciones porque saben que han perdido la mayoría social. Así, el PP está condicionado por Vox", ha afirmado la ministra.

En materia de vivienda, Morant ha denunciado que la gestión actual ha favorecido a personas con altos ingresos y a familiares de notarios o arquitectos, mientras que la mayoría de la ciudadanía valenciana sigue sin acceso a vivienda pública. Incluso, ha señalado que menores de edad han sido adjudicatarios de viviendas de protección oficial, un hecho que ha calificado de “desvergonzado”.

"Nos están tomando el pelo. Lo que hay que hacer es poner seriedad y rigor a un problema que es real y que representa la principal preocupación de la ciudadanía", ha subrayado, en referencia al Plan VIVE.

Además, la ministra ha destacado los avances en innovación y universidad en la Comunitat Valenciana. Ha recordado que, cuando nació, solo había 800.000 estudiantes universitarios en España y que ahora la cifra ha llegado a 1,8 millones gracias a la incorporación de mujeres y de hijos de familias trabajadoras.

Morant también ha puesto en valor proyectos innovadores como Arcadia Space en el aeropuerto de Castelló, que “convierte la investigación científica en resultados tangibles para la sociedad”, y ha subrayado la importancia de la autonomía estratégica en sectores como la energía y la digitalización."La democracia y la innovación deben ir de la mano para garantizar progreso social y económico", ha asegurado.

Por último, Morant ha reafirmado su compromiso con la igualdad y el multilateralismo, defendiendo que España debe mantener políticas que promuevan el diálogo, la paz y los valores de la ilustración frente a modelos políticos que ponen en riesgo la estabilidad social. "España debe seguir avanzando con libertad, igualdad y cooperación internacional", ha concluido.