La meteorología de este martes obliga a suspender actos de las fiestas de la Magdalena

El tiempo cobrará hoy un protagonismo especial en Castelló, con aviso amarillo activado por lluvia y tormentas en todo el litoral sur de la provincia desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tras una madrugada lluviosa, que comenzó a las 6 de la mañana con episodios de mayor intensidad, la precipitación ha dado un respiro temporal, aunque el cielo permanece completamente cubierto y la temperatura ronda los 10 grados en la capital.

Esta situación meteorológica ha obligado de momento, a suspender la jornada matinal del Magdalena Circus, el concurso de paellas Intercollas y el tren turístico de las 11 de la mañana. A medida que evolucione la jornada el ayuntamiento y la Junta de Fiestas decidirán qué actos continúan y qué actividades se suspenden, siempre en aras de garantizar la seguridad de los vecinos.

De momento se mantiene la primera mascletá del concurso Ciutat de Castelló a cargo de Pirotécnia Mediterráneo, actividades en todos los sectores, la muestra folclórica en la plaza Mayor y la preparación de la Nit Mágica, que recorre las calles y espera que la lluvia respete su montaje.

Según la AEMET, se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones, algunas en forma de chubasco, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. La cota de nieve se situará en torno a los 1.500-1.700 metros en el interior, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. El viento soplará flojo, variable, aumentando por la mañana del este y tendiendo a nordeste en el litoral al final del día, con mínimas de -1 grado en Morella y máximas de 15 grados en Castelló capital.