Castellón instalará cuatro Puntos Violeta y repartirá 2.000 pulseras detectoras de drogas en la Magdalena

La alcaldesa de Castellón y concejala de Igualdad, Begoña Carrasco, ha presentado el dispositivo de Puntos de Prevención de Agresiones Sexistas, conocidos como Puntos Violeta, que funcionarán durante las Fiestas de la Magdalena 2026.

En total se habilitarán cuatro puntos situados en plaza Cardona Vives, plaza Na Violant d’Hongria, plaza María Agustina y el recinto de conciertos de Refeyme, lugares de gran afluencia durante las celebraciones.

Carrasco ha explicado que estos espacios contarán con personal especializado que ofrecerá información, atención y asistencia inmediata ante comportamientos o agresiones sexistas, siempre en coordinación con la Policía Local.

Como novedad este año, el Ayuntamiento repartirá 2.000 pulseras detectoras de sustancias, conocidas como pulseras centinela, que permiten comprobar si una bebida ha sido manipulada con drogas como GHB, burundanga, ketamina o MDMA. Las pulseras estarán disponibles en los Puntos Violeta y en los puntos de presencia policial.

La alcaldesa ha señalado que el objetivo es reforzar la seguridad y prevenir agresiones para que las Fiestas de la Magdalena sean “cada vez más seguras para todas las mujeres”.

Además, en estos puntos también se distribuirá material de sensibilización y prevención, como pulseras con el lema “Castelló contra les agressions sexistes” y tapavasos elásticos para evitar que se introduzcan sustancias en las bebidas.