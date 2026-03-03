Trabajadores de Afanias Castellón acumulan nuevos retrasos salariales y CCOO exige soluciones urgentes

CCOO PV ha denunciado que la plantilla de Afanias Castellón vuelve a sufrir retrasos en el cobro de sus salarios durante 2025 y 2026, una situación que, según el sindicato, se arrastra desde años anteriores.

En esta ocasión, los impagos han afectado a la nómina del mes de diciembre, a la paga extra de Navidad y a la nómina de enero, generando nuevamente incertidumbre entre las trabajadoras y trabajadores del servicio.

Ante esta dinámica, el sindicato intercomarcal de Educació CCOO PV Comarques del Nord ha convocado una rueda de prensa para mañana miércoles, 4 de marzo, a las 13:30 horas, en la sede de CCOO Castelló, situada en la Plaza de las Aulas, 6 (biblioteca, segunda planta).

Desde CCOO exigen que la representación legal de la plantilla participe de forma efectiva en la negociación y firma de los próximos conciertos con la Conselleria. Asimismo, reclaman mayor transparencia tanto a la entidad como a la administración, así como garantías de cobro puntual y mecanismos de protección que eviten que los retrasos en los pagos por parte de la Administración se traduzcan, una vez más, en demoras salariales.

El sindicato subraya que se trata de un servicio esencial dirigido a personas con discapacidad intelectual y sus familias, por lo que consideran imprescindible asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento.

El comité de empresa de Afanias Castelló e Isabel Descals, portavoz del SI de Educació CCOO PV Comarques del Nord, ampliarán la información y detallarán ante los medios las próximas actuaciones previstas.