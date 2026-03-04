Disfruta la Romería de la Magdalena con seguridad: estas son las rutas, cortes y consejos

Con motivo de la celebración el próximo domingo 8 de marzo de la Romería a “La Magdalena”, se han emitido una serie de indicaciones para garantizar que la concentración de peatones y vehículos en el Ermitorio se desarrolle de manera ordenada y segura.

Se recomienda realizar la Romería a pie o utilizar los servicios públicos de transporte habilitados para la ocasión, con el fin de facilitar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad de todos los participantes.

Peatones

Se aconseja seguir el itinerario oficial de la Romería, respetando en todo momento las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que regularán los cruces de la antigua N-340.

Los peatones procedentes del Apeadero de Las Palmas o de los aparcamientos allí situados tendrán reservado un tramo específico de la vía para acceder al Ermitorio.

Está prohibido cruzar la N-340 por lugares no habilitados o acceder al Ermitorio por zonas no autorizadas.

Circulación de vehículos

La N-340 antigua hasta el Ermitorio estará reservada a autobuses de servicio público y vehículos autorizados.

La CV-147 y la CV-144 permanecerán cortadas con restricciones para todo tipo de vehículos, salvo servicios autorizados y de emergencia.

El carril y arcén derechos de la CV-149 sentido Castellón se reservan como estacionamiento excepcional si se ocupan las zonas habilitadas.

Se prohíbe estacionar en arcenes de la N-340, con vigilancia y retirada mediante grúa de vehículos que incumplan la norma.

La circulación de los Carros Engalanados y peatones se ajustará a las ordenaciones especiales de tráfico y señalización del evento.

Aparcamientos

Se han habilitado aproximadamente 2.000 plazas en la CV-144 y, de forma excepcional, en el carril y arcén de la CV-149.

La ocupación de estas zonas estará limitada hasta las 18:00 horas del domingo 8 de marzo, procediéndose a retirar vehículos que incumplan estas condiciones.

Se recomienda a los conductores utilizar los estacionamientos habilitados y seguir estrictamente las indicaciones de los agentes.

Controles preventivos

Durante toda la semana de fiestas, en los accesos a Castellón se intensificarán los controles de alcoholemia y drogas por parte de la Guardia Civil. Se recuerda que conducir superando los límites legales puede constituir delito o infracción administrativa.

Servicios sanitarios

El Ayuntamiento ha distribuido recursos sanitarios a lo largo del recorrido:

Hospital de campaña, ambulancia tipo UCI y SVB, médico y enfermero: Explanada de la Magdalena.

Enfermería móvil con ambulancia SVB: Rotonda inicio puente y Ermita San Roc.

Ambulancias tipo SVB: Zona de columpios, cola de la Romería, cruce N-340A con Camino Caminas.

Con estas medidas, se busca garantizar la seguridad de los romeros, peatones y conductores, facilitando un desarrollo seguro y ordenado de la Romería de la Magdalena y de la Semana Grande de las fiestas.