La Magdalena 2026, día a día: Castelló se prepara para nueve días intensos de fiesta, tradición y pólvora

Durante nueve días, la ciudad regresará simbólicamente a sus orígenes con un programa que arranca con el Pregón y culmina con la gran traca final. Este es el recorrido completo, jornada a jornada, con los actos más destacados y sus horarios.

Cuenta atrás en marcha. Castelló volverá a latir al ritmo de la pólvora, la música y la tradición del 7 al 15 de marzo con una Magdalena 2026 que combina los actos más arraigados —como la Romeria de les Canyes, la Encesa de les Gaiates o el Magdalena Vítol— con grandes conciertos, espectáculos pirotécnicos, desfiles internacionales y una intensa agenda cultural y gastronómica.

Sábado 7 de marzo: el estallido inicial

La Magdalena arrancará oficialmente a las 10:30 horas con la recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y la entrega de distinciones. El anuncio oficial llegará a las 11:45 horas en la calle Mª Rosa Molas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas del 80 aniversario de la nueva etapa y fuegos aéreos.

A las 12:00 horas, la primera gran mascletà, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, marcará el inicio sonoro de las fiestas. Media hora después, a las 12:30 horas, se impondrá el pañuelo al gigante Tombatossals en la rotonda de la avenida del Lledó.

Por la tarde, a las 16:00 horas, la Cabalgata del Pregón recorrerá el centro de la ciudad. Ya por la noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar la tradicional Enfarolà del Fadrí y, a esa misma hora y hasta las 02:00, el recinto de conciertos acogerá el Magdalena Remember Fest. A las 23:00 horas, las Gaiatas saldrán del almacén para entrar en la ciudad por la calle San Roque.

Domingo 8 de marzo: la Romeria de les Canyes

El día grande comenzará pronto. A las 06:30 horas sonará el volteo de la campana Vicent y a las 07:00 horas tendrá lugar la despertà y el reparto de cañas y cintas.

Tras la misa de romeros en la Concatedral a las 08:00 horas, partirá la emblemática Romeria de les Canyes hacia el Ermitorio de la Magdalena. A las 13:00 horas, los romeros compartirán la tradicional paella monumental al pie del cerro.

La Tornà arrancará a las 15:45 horas y culminará con la entrada solemne en la ciudad a las 20:00 horas, momento en el que se celebrará el acto de Les Tres Caigudes. La jornada concluirá a las 20:30 horas con el Desfile de Gaiatas.

Lunes 9 de marzo: protagonismo infantil y Encesa

El lunes comenzará con la Cabalgata del Pregón Infantil a las 10:00 horas. A las 14:00 horas se disparará la primera jornada del XXX Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’.

La tarde estará marcada por el ambiente cultural y festivo, y a las 20:15 horas llegará uno de los momentos más esperados: la XXXII Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime. A las 21:00 horas, la plaza Mayor acogerá la actuación de Els de la Fileta.

Martes 10 de marzo: Nit Màgica y entrega de premios

La jornada comenzará con la Caravana festera hacia la mascletà a las 09:30 horas. Y seguidamente, a las 12:00 horas dará comienzo el XXXV Concurs de paelles intercolles, en el plaça Segon Molí. A las 14:00 horas se disparará la segunda mascletà del concurso.

Por la tarde, a las 20:00 horas, se rendirá homenaje a Na Violant d’Hongria en su monumento. A las 21:00 horas, en la plaza Mayor, se celebrará la entrega de premios de Gaiatas y llibrets.

La noche culminará a las 23:00 horas con la espectacular Nit Màgica de Xarxa Teatre, uno de los actos más multitudinarios y visuales de la semana.

Miércoles 11 de marzo: tradición y música

A las 14:00 horas se disparará la tercera jornada del Concurso de Mascletaes. Por la tarde, a las 19:00 horas, las collas protagonizarán el pasacalle del XXIV Homenaje a la Dolçaina y el Tabal, que tendrá su acto central a las 20:00 horas en la plaza Mayor.

La música continuará por la noche y a las 23:00 horas el recinto de conciertos recibirá a La Húngara.

Jueves 12 de marzo: confeti y rock

El jueves arrancará con actividades musicales dentro del Festival Internacional INTERSOLFA y continuará con la cuarta mascletà del concurso a las 14:00 horas.

Uno de los actos más esperados llegará a las 17:00 horas con el Coso Multicolor y su tradicional batalla de confeti en la avenida Rey Don Jaime.

La noche será intensa: a las 23:00 horas actuará Mägo de Oz en el recinto de conciertos y, a la misma hora, se disparará un castillo de fuegos artificiales en la explanada del Auditorio.

Viernes 13 de marzo: piromusical y grandes conciertos

La jornada comenzará con la Despertà amb TRÒ DE BAC a las 08:00 horas y continuará con la quinta mascletà del concurso a las 14:00 horas.

Por la tarde, a las 18:00 horas, el Desfile Internacional de Animación llenará las calles de teatro y música. A las 20:30 horas tendrá lugar el concierto sinfónico “Esencia de la Copla”.

La noche del viernes será uno de los grandes momentos de la Magdalena: a las 23:00 horas se disparará el piromusical “Serendipia” junto al espectáculo de drones “Historia de Castelló al cel”. En el recinto de conciertos actuarán Valiente Bosque a las 22:30 horas y Juan Magán a las 23:30 horas.

Sábado 14 de marzo: ofrenda y jornada internacional

A las 12:00 horas se disparará una mascletà en el puerto pesquero y se celebrará la XI Trobada de Muixerangues. A las 14:00 horas será el turno de la sexta mascletà del concurso.

Uno de los actos más emotivos llegará a las 16:00 horas con la Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó.

Por la noche, el Festival INTERSOLFA ofrecerá un concierto extraordinario a las 20:00 horas en la plaza Mayor. A las 23:00 horas se disparará un nuevo castillo de fuegos. En el recinto de conciertos actuarán Carlos Álvarez a las 22:30 horas y DePol a las 23:30 horas.

Domingo 15 de marzo: despedida con el Magdalena Vítol

El último día comenzará con la Volta a Peu a las 12:00 horas y continuará con la séptima y última mascletà del concurso a las 14:00 horas, que será inclusiva para personas sordas.

El Desfile Final de Fiestas arrancará a las 20:30 horas. Al finalizar, se disparará la gran traca final que recorrerá el centro hasta el Fadrí.

Y como manda la tradición, la plaza Mayor acogerá el emotivo Magdalena Vítol, el grito colectivo que pondrá el broche de oro a la Magdalena 2026.

((Puedes descargarte aquí el programa oficial de las fiestas de la Magdalena 2026))

