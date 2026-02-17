Benicasim decreta dos días de duelo y convoca minuto de silencio por el crimen machista de la enfermera

Benicàssim vive hoy la primera jornada de luto oficial, hay dos días establecidos, tras el asesinato machista de una enfermera de 64 años, apuñalada ayer al mediodía en el ambulatorio donde trabajaba. El presunto agresor, un dentista de Castellón de 70 años y expareja sentimental de la víctima, acudió al centro de salud y, cuando tuvo ocasión, entró y le asestó múltiples puñaladas que le causaron heridas irreversibles. Aunque fue atendida de inmediato y trasladada al Hospital General de Castellón, falleció poco después. El hombre ya ha sido detenido. No constaban denuncias previas por violencia de género ni estaba activado el sistema VioGén. La víctima es la séptima mujer asesinada por violencia de género en lo que va de 2026.

El Ayuntamiento de Benicàssim ha expresado su consternación en un comunicado oficial y ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio esta mañana de martes 17 de febrero a las 12.00 horas frente a la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva. Ayer por la tarde, Dones Progresistes de Benicàssim celebró una concentración en la Plaza de les Corts en señal de repulsa.

Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa judicial contra el presunto autor y ha denunciado la desprotección que sufren los profesionales sanitarios. Su presidenta, Isabel Almodóvar, ha condenado el crimen y ha reclamado más medidas de seguridad. El colegio ha convocado un minuto de silencio hoy a las 12.00 horas a las puertas de su sede y ha animado a secundarlo en centros de salud y hospitales. A la misma hora también se guardará silencio en la Diputación Provincial de Castellón y a las puertas del ayuntamiento de Castellón.

La subdelegada del gobierno en Castellón, Antonia García Valls, participará del minuto de silencio en Benicasim y convocará también un minuto de silencio en cuanto reciba la resolución del Ministerio de Igualdad.