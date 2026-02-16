Detenido un hombre tras apuñalar a su expareja, enfermera, en el centro de salud de Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 70 años acusado de herir con un arma blanca a su expareja, una trabajadora sanitaria de 64 años, en el centro de salud de Benicàssim (Castellón), según han confirmado fuentes de la subdelegación de gobierno en Castellón a Onda Cero.

El ataque se ha producido en el ambulatorio de la localidad, por causas que aún se están investigando. La víctima, enfermera del centro, ha resultado herida de gravedad y permanece en estado crítico.

Tras el suceso, los agentes han procedido a la detención del sospechoso y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, que todo apunta podría tratarse de un caso de violencia machista.