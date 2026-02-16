SUCESOS

Detenido un hombre tras apuñalar a su expareja, enfermera, en el centro de salud de Benicàssim

La trabajadora sanitaria permanece en estado crítico y la Guardia Civil investiga el suceso como posible caso de violencia machista.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Una ambulancia SAMU de la CV
Una ambulancia SAMU de la CV | EP

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 70 años acusado de herir con un arma blanca a su expareja, una trabajadora sanitaria de 64 años, en el centro de salud de Benicàssim (Castellón), según han confirmado fuentes de la subdelegación de gobierno en Castellón a Onda Cero.

El ataque se ha producido en el ambulatorio de la localidad, por causas que aún se están investigando. La víctima, enfermera del centro, ha resultado herida de gravedad y permanece en estado crítico.

Tras el suceso, los agentes han procedido a la detención del sospechoso y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, que todo apunta podría tratarse de un caso de violencia machista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer