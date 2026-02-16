El CECOVA condena el asesinato de la enfermera de Benicàssim y exige más medidas de seguridad en los centros sanitarios

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), junto con los colegios provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, ha expresado su más rotunda condena tras el asesinato de la enfermera apuñalada en el Centro de Salud de Benicàssim. La organización considera el suceso un hecho “intolerable” que vuelve a poner de manifiesto el grave problema de violencia que sufre el personal sanitario.

El presidente del CECOVA, Juan José Tirado, ha señalado que “es absolutamente inaceptable que profesionales que están para cuidar y proteger la salud sean agredidos de forma brutal” y ha exigido medidas de protección “reales y efectivas” en todos los centros sanitarios.

Desde la entidad denuncian la falta de protocolos de seguridad claros, la insuficiencia de personal de vigilancia y la ausencia de formación específica para afrontar situaciones de riesgo, especialmente en Atención Primaria y servicios de urgencias, donde se concentran la mayoría de los incidentes.

El CECOVA ha reclamado a las autoridades sanitarias la revisión y actualización de los protocolos de actuación ante agresiones, el refuerzo de los mecanismos de denuncia y acompañamiento jurídico a las víctimas, así como la implantación de sistemas de alerta temprana en todos los centros.

Asimismo, la organización ha instado a reforzar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a impulsar campañas de sensibilización ciudadana para promover el respeto hacia los profesionales sanitarios.

El Consejo y los colegios provinciales han trasladado su solidaridad a la familia de la enfermera y han asegurado que seguirán trabajando para garantizar entornos laborales seguros para todo el personal de Enfermería en la Comunitat Valenciana.