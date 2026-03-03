Las Reinas de la Magdalena bailan el Bolero de Castelló ante la Reina Doña Letizia

Las Reinas de las Fiestas de la Magdalena 2026, Ana Colón y Clara Sanz, interpretaron este martes el tradicional Bolero de Castelló ante Su Majestad la Reina Doña Letizia Ortiz, en la previa del acto central por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

La actuación, que forma parte de la muestra de identidad y cultura local, contó con el acompañamiento del conjunto de Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, cuyo sonido de dolçaina y tabal destacó durante la interpretación y puso en valor la riqueza musical tradicional de la ciudad.

El acto se celebró en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y congregó a cerca de 500 asistentes, incluyendo autoridades y representantes de asociaciones de pacientes, en el marco de la campaña de FEDER “Porque Cada Persona Importa”. La actuación de las reinas de las fiestas sirvió de preludio a los discursos institucionales y a la entrega de reconocimientos de 2026 a entidades y personas que trabajan por mejorar la vida de quienes conviven con enfermedades raras.