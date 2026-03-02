Detenidos en Toledo dos presuntos autores de sextorsión tras chantajear a un menor en Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a dos personas por su presunta implicación en varios delitos de sextorsión cometidos a través de redes sociales, incluyendo un caso que afectó a un menor de 15 años en la provincia. La investigación también ha permitido esclarecer otros hechos similares ocurridos en Ubrique (Cádiz) y Pola de Laviana (Asturias), en estos últimos con víctimas mayores de edad.

La operación comenzó en mayo del pasado año, tras la denuncia de los padres de un menor en el cuartel de la Guardia Civil de Onda. El adolescente había sido contactado por un perfil falso que simulaba ser el de una joven, quien logró que enviara un vídeo íntimo que luego utilizó para exigir dinero bajo amenaza de difusión.

Las pesquisas revelaron que los perfiles utilizados en los chantajes se habían creado en Costa de Marfil, mientras que las cuentas bancarias para recibir los pagos eran gestionadas desde España por los ahora detenidos. La mayor parte del dinero se transfería posteriormente a Mauritania y Mali, evidenciando una estructura organizada para canalizar los beneficios ilícitos.

Los detenidos fueron localizados en Villaluenga de la Sagra (Toledo) y puestos a disposición judicial. La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, y las diligencias remitidas al Juzgado competente de Nules (Castellón).

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en el uso de redes sociales y denunciar cualquier intento de chantaje o extorsión digital de forma inmediata.