Detenidas tres personas por la venta de droga en la localidad de Burriana

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a tres hombres, de 28 a 37 años de edad, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de cocaína y su pertenencia a un grupo criminal.

La investigación comenzó en abril, cuando se detuvo al primer implicado por la venta de 16 gramos de cocaína, hecho que llevó a los agentes a intensificar las pesquisas para descubrir el modus operandi y localizar nuevos puntos de distribución.

A finales de julio, se produjo una segunda detención vinculada al primer detenido con 5,40 gramos de cocaína, quien utilizaba un vehículo de movilidad personal para el transporte de la sustancia.

Las gestiones realizadas permitieron identificar a un tercer individuo encargado de trasladar la droga para su posterior venta al público, actuando como "dealer".

En uno de los operativos se sorprendió al tercer integrante encargado de transportar la droga con un envoltorio conteniendo 12 gramos de cocaína en forma de roca, por lo que se procedió a su detención, confirmando la existencia de una red organizada y cohesionada dedicada a la venta de estupefacientes.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Villarreal.