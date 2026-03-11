La gaiata 15, Sequiol, gana el primer premio de la Magdalena 2026

Ya tenemos monumentos gaiateros ganadores de las fiestas de la Magdalenea 2026. La gaiata 15, Sequiol, titulada "Llum de Sequiol" se ha alzado con el primer premio a la mejor Gaiata, mientras que la gaiata 6, Farola-Ravalet, ha sido distinguida con el galardón a la mejor Gaiata Infantil. Por su parte, el premio al mejor llibret ha recaído en la gaiata 18, Crèmor. Así que el monumento gaiatero de Sequiol será la gaiata de la ciudad en las fiestas fundacionales del año que viene.

La plaza Mayor de Castellón acogía durante la noche de ayer el acto de la entrega de premios a las mejores gaiatas de la Magdalena 2026, un acto que ha reunido a numeroso público para reconocer el trabajo de las 19 comisiones gaiateras de la ciudad.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, asistía al acto más esperado por todos los sectores de la ciudad, junto a las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, y sus Damas de la Ciudad, además de varios miembros del equipo de gobierno. Selma ha destacado que la ceremonia ha sido “una noche muy emocionante” y ha felicitado no solo a las comisiones ganadoras, sino también “al conjunto de los 19 sectores gaiateros por el trabajo y el esfuerzo que realizan durante todo el año para engrandecer nuestras fiestas”.

En el resto de galardones, la gaiata 6, Farola-Ravalet, ha obtenido el segundo premio en la categoría de gaiatas, seguida por la gaiata 7, Cor de la Ciutat. En la categoría infantil, el segundo puesto ha sido para la gaiata 13, Sensal, y el tercero para la gaiata 15, Sequiol, que ha sido una de las grandes triunfadoras de la noche. En cuanto a los llibrets, el segundo premio ha recaído en la gaiata 13, Sensal, y el tercero en la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, mientras que la gaiata 5, Hort dels Corders, ha recibido el premio a la mejor portada.