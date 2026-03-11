Pérez Llorca destaca en la Bodeguilla de Onda Cero Castellón un plan para impulsar más vivienda y reclama apoyo del Gobierno al sector cerámico

El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciado un plan para impulsar la construcción de viviendas en suelo dotacional en la Comunitat Valenciana, una medida con la que el Consell pretende aumentar la oferta y contribuir a aliviar el problema del acceso a la vivienda.

Así lo ha explicado durante una entrevista en la Bodeguilla de Onda Cero Castellón, donde ha señalado que la vivienda es “un problema real en toda España y también en la Comunitat Valenciana”. Según ha detallado, en el territorio autonómico existen más de ocho millones de metros cuadrados de suelo dotacional que no se han utilizado en las últimas dos décadas.

El president ha indicado que aproximadamente la mitad de esa superficie, unos cuatro millones de metros cuadrados, podría destinarse a la construcción de viviendas, lo que permitiría levantar “más de 100.000 viviendas en la Comunitat Valenciana”. Esta medida se sumará a otras ya impulsadas por el Consell, como el Plan Vive, los avales para la compra de vivienda por parte de jóvenes o el refuerzo del bono de alquiler.

En relación con los presupuestos autonómicos de 2026, Pérez Llorca ha reiterado su disposición a dialogar para lograr un acuerdo. “Tengo un diálogo fluido con Vox”, ha señalado, aunque ha explicado que todavía no se ha entrado en el detalle de las cuentas. El president ha recordado que actualmente hay presupuestos en vigor y que “no tenemos esa presión de tener que poner los presupuestos ya, pero a mí me gustaría aprobarlos”.

Durante la entrevista también ha señalado algunas de las prioridades del Consell para la provincia de Castellón. Entre ellas ha mencionado el futuro hospital de Castellón, cuyo proceso de construcción, según ha asegurado, “pronto será una realidad y comenzará su proceso de construcción”.

Además, ha destacado la apuesta por el transporte público, con actuaciones en el TRAM de Castellón, y se ha referido a la situación del sector cerámico. En este sentido, ha advertido de las dificultades que atraviesa la industria por el aumento del precio del gas. “La cerámica está sufriendo mucho”, ha afirmado, reclamando medidas de apoyo por parte del Gobierno central. “Necesito que haya una propuesta concreta del Gobierno de España para ayudar a todos los españoles”, ha añadido.

El president también ha realizado un balance de sus primeros meses al frente del Consell, destacando el clima político actual en la Comunitat Valenciana. “Hoy vivimos un momento de mucha estabilidad en la Comunitat Valenciana”, ha afirmado, subrayando además “el respeto, la cordialidad y el cariño de toda la sociedad valenciana”.

Presencia en las fiestas de la Magdalena

La entrevista ha tenido lugar en el marco de las fiestas de la Magdalena de Castellón, que Pérez Llorca ha visitado por tercera vez, aunque es la primera como president de la Generalitat.

“Muy contento de estar en las fiestas de Castellón”, ha señalado, recordando que anteriormente acudió como secretario general de su partido y como síndico en Les Corts. A su juicio, las celebraciones tradicionales forman parte de la identidad de la Comunitat Valenciana. “Las fiestas siempre dejamos un poco las diferencias al lado”, ha afirmado.

Durante su estancia en la ciudad, el president también ha participado en la Romeria de les Canyes, una de las citas centrales de la Magdalena, aunque ha reconocido que todavía no ha podido completarla entera por motivos de agenda. “Las dos veces me he tenido que ir a mitad del recorrido, pero ya tengo el reto de volver y terminarla”, ha explicado.