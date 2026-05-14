Morant acusa al Consell de “bloquear” inversiones educativas y respalda las reivindicaciones docentes

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha mostrado este jueves en Benicarló su apoyo a la huelga convocada por la comunidad educativa en la Comunitat Valenciana y ha reclamado al Consell que dialogue con sindicatos y docentes para abordar sus reivindicaciones.

Morant ha señalado que las principales demandas del sector pasan por la reducción de ratios, el refuerzo de las plantillas docentes, mejoras salariales y actuaciones en infraestructuras educativas. “Estamos hablando de mejorar las plantillas y de que los niños y las niñas puedan ser atendidos en condiciones de calidad”, ha afirmado.

Durante su comparecencia, la dirigente socialista también se ha referido a la situación del valenciano en las aulas tras la consulta impulsada por la Generalitat y ha criticado que esta iniciativa “no ha servido para nada más que para generar caos”.

En materia de infraestructuras, Morant ha lamentado la paralización de proyectos vinculados al Plan Edificant y ha puesto como ejemplo el caso del IES Ramon Cid de Benicarló. “Es un instituto que ha de ser derribado y vuelto a construir, y el proyecto está absolutamente abandonado”, ha asegurado.

La líder del PSPV también ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, indicando que permitiría incrementar los recursos de la Comunitat Valenciana. “El Gobierno de España está ofreciendo un nuevo modelo de financiación que supone 3.700 millones de euros más para la Comunitat Valenciana cada año”, ha destacado.

Asimismo, Morant ha reivindicado las políticas educativas impulsadas durante los gobiernos del Botànic y ha insistido en que “la educación es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana”, por lo que ha pedido al Consell que atienda las demandas de la comunidad educativa.