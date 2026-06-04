Los sindicatos están dispuestos a seguir negociando para evitar que la huelga se prolongue al inicio del curso

Una vez finalizadas las mesas temáticas de negociación los sindicatos educativos están a la espera de que la Conselleria de Educación les traslade un nuevo documento a partir del cual valorar un posible acuerdo. Mientras la huelga continua y los docentes han vuelto a mostrar su malestar en una manifestación que ha concluido en la Plaza de la Virgen de Valencia.

Los docentes han salido desde la Plaza del Ayuntamiento portando carteles reivindicativos. | Onda Cero

Una vez los sindicatos cuenten con el documento, que esperan sea definitivo, harán una consulta al profesorado afiliado. Sin embargo creen que no se avanzará mucho por lo que han afirmado que quieren seguir negociando y que la huelga continuará el curso que viene si no se reabre la negociación tal y como han apuntado Marc Candela, portavoz de STEPV; Xelo Valls, portavoz de Comisiones Obreras; y Kilian Cuerda, portavoz de UGT, Kilian Cuerda.

Apoyo de los bomberos

Una de las columnas de la movilización ha estado integrada por miembros del cuerpo de Bomberos de València, del consorcio provincial y también por Bomberos Forestales de la Generalitat. Uno de ellos, Gerardo Vaquero, ha asegurado que su objetivo era apoyar a los docentes que llevan semanas pasándolo muy mal.

La manifestación ha estado encabezada por una columna de docentes de conservatorios de música que, vestidos de negro, han visibilizado su situación. En el tramo final han depositado sus instrumento en el suelo formando un altar en el que han colocado cestas con puntas de ballet; flores y carteles en forma de ataúd.