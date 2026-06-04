COMUNITAT VALENCIANA

Educación convoca este viernes a los sindicatos docentes a una nueva reunión negociadora

El profesorado espera una nueva propuesta en la cuarta semana de huelga indefinida

Núria Moreno

València |

Archivo. Manifestación del profesorado, en huelga desde el 11 de mayo.
Archivo. Manifestación del profesorado, en huelga desde el 11 de mayo. | EFE / Ana Escobar

La Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos de docentes a una nueva reunión de la mesa de negociación para este viernes a las 14 horas, en el marco de la huelga indefinida del profesorado de enseñanza pública no universitaria que mañana cumplirá 20 días lectivos.

Así lo ha confirmado la consellera, Carmen Ortí, en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha comparecido para explicar los presupuestos de su departamento para 2026.

"Hemos desarrollado 17 mesas negociadoras. Las últimas que se celebraron fueron tramitadas de manera telemática porque, después de haber sido sitiados y secuestrados, no solo esta consellera, sino también los directores generales, funcionarios de la casa y compañeros y compañeras de algunas de las organizaciones sindicales, se consideró que era la modalidad que protegía la integridad de todas las personas participantes y que además resolvía que quien pudiera acudir lo hiciera", ha expuesto en referencia a la reunión del pasado domingo.

Ha apuntado que estos últimos encuentros han sido "más directamente con los directores generales para controlar cuestiones más concretas de cada uno de los apartados". Tras haberse celebrado estas mesas de lunes a miércoles, a las que solo han acudido regularmente ANPE y CSIF y se han ausentado STEPV, CCOO y UGT, ahora la Conselleria "sigue con la intención de continuar y seguir con el diálogo y con la responsabilidad que merece el cuerpo docente y cada familia valenciana y cada alumno valenciano".

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