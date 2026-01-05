Los Reyes llegan a la Comunitat Valenciana con frío, heladas y nieve

La Comunitat Valenciana amanece con un ambiente ciertamente gélido fruto del choque entre la borrasca Francis y la masa de aire polar procedente del norte de Europa. Fredes (Tinença de Benifassà) ha amanecido con -7ºC en el termómetro; Castellfort (Els Ports) lo ha hecho con -6ºC en el mercurio; y Vilafranca (Els Ports) se ha despertado con una temperatura de -5ºC. Estos son únicamente tres puntos del interior de Castelló donde viene nevando durante las últimas horas.

Nevadas, en cualquier caso, puntuales y sin grandes acumulados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por nieve en las comarcas del interior de la Comunitat Valenciana. Áreas como l'Alt Maestrat, el Racó d'Ademús, la Plana d'Utiel-Requena, l'Alcoià o el Comtat podrían ver nevar durante la Noche de Reyes. Se espera, de hecho, la Noche de Reyes más fría de los últimos cuarenta años en la Comunitat Valenciana.

Cabalgatas de Reyes 2026 en la Comunitat Valenciana

Las cabalgatas de Reyes, muy pendientes de la atmósfera. València, Alicante, Elche y Castelló de la Plana las mantienen. Sagunt y Algemesí las han reconvertido en recepciones en espacios municipales. Alzira y Gandia sí las han pospuesto para este martes, seis de enero. Y, en el caso de la de Alcoi, la más tradicional y considerada la más antigua, se mantiene aunque con algunas modificaciones.

En principio, los pajes no usarán esas escaleras con las que llegan habitualmente hasta los balcones de los niños y de las niñas. A cambio, subirán por las escaleras de los edificios.