El Ayuntamiento de València encarga a la UPV un estudio técnico para garantizar la seguridad del área metropolitana

El Ayuntamiento de València ha encargado un estudio técnico a la Universitat Politècnica de València para el desarrollo del nuevo Plan Sur que garantice la seguridad tanto de la ciudad como su área metropolitana con el objetivo de fortalecer el territorio de cara al futuro.

Lo ha anunciado este jueves la alcaldesa, Mª José Catalá, quien ha explicado que este documento será liderado por los catedráticos de la Universitat Politècnica de València Félix Francés y Juan Marco, y estará listo previsiblemente a finales de año. Ha avanzado que las conclusiones serán puestas disposición de todas las administraciones competentes para definir las infraestructuras necesarias para afrontar episodios extremos como la dana de octubre de 2024.

Según Catalá no es suficiente con recuperar el territorio como estaba previamente a la DANA y es importante analizar que infraestructuras siguen siendo necesarias.

Ha adelantado que será un trabajo técnico y que el estudio se aportará para que sea tenido en cuenta de cara a ejecutar futuras mejoras. Además ha defendido que las futuras conexiones de los barrancos de la Saleta y del Poyo con el nuevo cauce del Túria deben ir acompañadas de actuaciones que incrementen su capacidad, así como de medidas adicionales para proteger las pedanías del sur de la ciudad.