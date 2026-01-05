300 toneladas de sal y 20 equipos quitanieves, para atender cualquier incidencia derivada del temporal Francis en la provincia

La Diputación Provincial de Castellón ha activado de manera preventiva un dispositivo especial ante la bajada brusca de temperaturas y la previsión de lluvias y nevadas en la provincia por la llegada de la borrasca Francis y una masa de aire polar.

El dispositivo para la campaña de nevadas 2025-2026 cuenta con importantes medios materiales y humanos. En total, se dispone de 20 máquinas quitanieves, 10 vehículos salero, 30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal, además de la Unidad de Maquinaria Pesada y Logística con cinco palas cargadoras, una fresadora y una pala mini polivalente. En recursos humanos, participan 210 efectivos diarios de los parques de bomberos de Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe, la Unidad de Rescate de Montaña con moto de nieve y ATV con orugas, los parques de bomberos voluntarios de varios municipios, los 15 parques rurales de emergencia con bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, cuatro brigadas BRAF, Protección Civil y el Servicio de Carreteras de la Diputación, que aporta equipos de vialidad invernal y maquinaria específica.

Según las previsiones, el episodio más intenso del temporal será hoy lunes, cuando podrían registrarse nevadas a cotas muy bajas y heladas generalizadas en los días posteriores.

Desde la Diputación se hace un llamamiento a la prudencia, recomendando limitar desplazamientos, llevar cadenas y seguir las indicaciones de los servicios oficiales.

Además, se insiste en la prevención de incendios domésticos mediante el correcto mantenimiento de sistemas de calefacción, chimeneas e instalaciones eléctricas, la ventilación de las viviendas y el uso de detectores de humo, cuya instalación gratuita se ofrece a personas mayores de 65 años a través del Consorcio Provincial de Bomberos.

En este momento hay nieve en los puntos más altos de la provincia como es el caso de Pina de Montalgrao y Morella donde hay restricciones a la velocidad en la N-232 con límite de 60Km.