Emergencias emite aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana por la borrasca Francis

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana, con descenso de las temperaturas, a causa de la borrasca Francis, a partir de este sábado y que se extenderá en días posteriores coincidiendo con el fin de semana y la festividad de los Reyes Magos.

Como consecuencia de la borrasca pueden producirse chubascos en la zona del cabo de la Nao y precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas en el interior de Castellón y Valencia así como en la comarca alicantina de l'Alcoià.

Emergencias pide prestar atención a la seguridad vial y circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad y aconseja, en caso de emergencia, llamar al 112.

Según Emergencias, en la Comunitat Valenciana las nevadas serán "especialmente relevantes" en el interior de Castellón y Valencia y en la comarca de l'Alcoià mientras que a partir del día 6 "el escenario más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión".

Debido a la "compleja interacción" entre los diferentes elementos que constituyen la llegada de la borrasca Francis y la formación de otra estacionaria sobre Escandinavia y altas presiones en el Atlántico Norte, el pronóstico "presenta una excepcional incertidumbre en este momento", en especial sobre la extensión e intensidad de las zonas de nevada, por lo que se recomienda seguir la evolución de las predicciones en los próximos días.

En la Comunitat Valenciana el episodio se podría empezar a manifestar a partir de este sábado, con chubascos en la Nao y los días siguientes en las otras zonas. Según informa la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en su cuenta de X, el cambio de tiempo se va a desarrollar en dos fases: primero habrá un temporal de lluvias desde mañana por la noche y el domingo y, a partir del lunes, una entrada de aire "muy frío" que va a provocar nevadas en zonas de interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante.

La borrasca Francis se situará el domingo en la zona del golfo de Cádiz, que transportará una masa de aire subtropical, templado y húmedo. En la Comunitat Valenciana el viento soplará de gregal (nordeste), con lluvias a partir de mañana por la noche, que pueden ser persistentes.

Con viento de nordeste, las precipitaciones más abundantes se registrarán en el sur de Valencia y norte de Alicante, las mejor expuestas al gregal. En estas zonas serán persistentes y localmente fuertes.

Información a municipios

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha informado a los municipios y organismos con competencias en gestión de emergencias para que mantenga la necesaria atención y seguimiento de los avisos emitidos para activar con antelación planes de protección civil y protocolos de actuación y establecer medidas preventivas.

En especial, señala, en la atención de colectivos "especialmente sensibles" a las bajas temperaturas como personas mayores, con problemas de salud y familias desfavorecidas, para los que se recomienda tener la posibilidad de habilitar refugios climáticos en instalaciones municipales adecuadas.

Asimismo, ha emitido una serie de consejos a la población, como tener cuidado con los sistemas de calefacción en espacios mal ventilados, no sobrecargar los sistemas eléctricos, prestar a la circulación por posible presencia de placas de hielo y consultar la información antes de desplazarse por carretera.