El Rey recibe en audiencia a Pérez Llorca: "Acuerdos, apoyos y estabilidad"

El Rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de La Zarzuela, en Madrid, al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Una audiencia oficial que estaba pendiente desde que Pérez Llorca tomara posesión del cargo el pasado mes de noviembre de 2025 tras la dimisión de su predecesor, Carlos Mazón, después de las incesantes polémicas en torno a su gestión de la DANA de València.

Una audiencia "satisfactoria" y "muy positiva", ha resumido el president de la Generalitat. Han hablado de la reconstrucción tras la DANA, de las grandes inversiones internacionales previstas en la Comunitat Valenciana o, incluso, del pintor Joaquín Sorolla o de las competiciones de vela en la costa valenciana. Según Pérez Llorca, ambos han coincidido en destacar la importancia de garantizar estabilidad política, económica y social para el territorio valenciano.

"Hemos hablado de la estabilidad, de que es importante conseguir acuerdos, conseguir apoyos y conseguir estabilidad, especialmente, en una tierra como la nuestra, que necesita de esa estabilidad y de esos acuerdos para seguir adelante con ese Pla Endavant", ha destacado el president de la Generalitat en declaraciones a los medios de comunicación tras su audiencia con el Rey Felipe VI.