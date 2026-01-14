Los Reyes vuelven a Valencia para conocer el desarrollo del proyecto "Salvem les fotos"

En los últimos quince meses el proyecto ha reunido a conservadores, restauradores, fotógrafos, expertos en documentación y digitalización, así como a estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial. Para Esther Nebot, una de las coordinadoras del proyecto, la visita de los Reyes tiene un valor muy especial por el respaldo que supone tanto a las familias afectadas como al proyecto.

En un año han intervenido en 340.000 fotografías procedentes de 400 familias afectadas y se han tratado unos 3.000 álbumes además de fotografías sueltas, enmarcadas e incluso negativos de fotografías. Además de recibir las fotografías restauradas los afectados también reciben sus fotografías digitalizadas.

Durante su visita, Don Felipe y Doña Letizia visitarán los laboratorios de la Facultad de Bellas Artes donde el equipo de la UPV trabaja desde el 4 noviembre del 2024. Y recorrerán la exposición del proyecto, ubicada en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.