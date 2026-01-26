Pérez Llorca se reúne con los presidentes de las diputaciones de València, Alicante y Castelló

LEER MÁS Compromís condiciona reunirse con Pérez Llorca a que Mazón deje de ser diputado del PP

Primera toma de contacto oficial entre el máximo dirigente autonómico y los máximos dirigentes a nivel provincial de la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene una ronda de reuniones de trabajo con los presidentes de la Diputación de València, Vicent Mompó; de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; y de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina.

Muchas cuestiones sobre la mesa del Palau de la Generalitat, escenario de esta serie de tres encuentros de trabajo: infraestructuras, sanidad, educación o coordinación entre administraciones. El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, evita aclarar si esa coordinación es ahora mejor o peor en comparación con la de Carlos Mazón y reivindica, a cambio, la figura del actual president de la Generalitat.

"Hacemos reuniones continuamente", asegura Mompó en declaraciones a los medios de comunicación. "Ahora mismo, la realidad es que el president de la Generalitat es Juanfran Pérez Llorca. Aquí lo importante no es mirarse el ombligo dentro del PP de quién o quién no va a ocupar qué silla sino que lo realmente importante es que las instituciones sigan adelante", valora el presidente de la Diputación de València.

"Ahora mismo, tenemos a Juanfran Pérez Llorca de president [de la Generalitat], apoyado por los tres presidentes de las diputaciones, y trabajando, que es más importante todavía", resume el máximo dirigente de la corporación provincial valenciana a preguntas de los medios de comunicación tras su reunión con el jefe del Gobierno valenciano.