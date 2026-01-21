Compromís condiciona reunirse con Pérez Llorca a que Mazón deje de ser diputado del PP

Compromís no acudirá a la reunión convocada la próxima semana por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat con los síndics de los grupos de Les Corts.

Así lo ha trasladado la formación tras recibir la carta enviada por el jefe del Consell para citarles a una ronda de reuniones.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que quieren "hechos y no fotos", y rechazan la convocatoria mientras el expresident, Carlos Mazón, mantenga el acta de diputado del PP, por lo que emplaza a los 'populares' a que se la pidan y pase al grupo de no adscritos.

PSPV y Vox han avanzado que sí acudirán el próximo martes a la reunión. Fuentes del grupo socialista señalan que aceptan la petición de Llorca "por institucionalidad", como han hecho siempre que se les ha llamado desde Presidencia. En un mensaje en redes sociales, el síndic, José Muñoz, reprocha que no se haya citado a la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, cuando es la jefa de la oposición, lo que a su entender "demuestra una cobardía institucional muy sintomática".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, también participará en la reunión con Llorca, que tendrá lugar a las 12 horas del próximo martes, tras lo que hará una valoración de su contenido.

Carta de Pérez Llorca

En la misiva, el jefe del Consell señala que el pasado 27 de noviembre en su debate de investidura ofreció "diálogo a todos los grupos políticos para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestras instituciones" y reivindicó "el máximo consenso posible respecto a los grandes asuntos que necesitan los ciudadanos" de la Comunitat.

Pérez Llorca plantea estas reuniones con el objetivo de "recoger sus aportaciones y mejoras respecto a las iniciativas y propuestas" que lanzó cuando asumió el cargo.