Las PAU 2026 de la Comunitat Valenciana incluirán detectores de frecuencia de dispositivos móviles

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) incluirán este 2026 una novedad destacada en la Comunitat Valenciana. Una vez iniciado el examen, el profesor o profesora repasará el aula con detectores de frecuencia para localizar posibles dispositivos móviles activos. Según la Generalitat, estos aparatos pueden detectar frecuencias procedentes de ordenadores, tabletas, móviles o relojes inteligentes.

Así, en caso de detectar uno encendido, el alumno en cuestión deberá abandonar el aula y será calificado con un 0 aunque no estuviera haciendo uso de ese dispositivo. La Conselleria de Educación y Universidades recuerda que está prohibido acceder a las Pruebas de Acceso a la Universidad con cualquier dispositivo tecnológico y considera que esta nueva medida ayudará a combatir posibles fraudes en los exámenes de la Selectividad.

"El objeto de esta medida no es otro que garantizar que las Pruebas de Acceso a la Universidad se realizan en condiciones de equidad para todos los estudiantes, con garantías de que no se produce fraude durante la ejecución de la misma", resume la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la presentación de este dispositivo.