Educación asegura que las PAU se celebraran con normalidad ante la amenaza de 250 correctores de dimitir el día de las pruebas

La tensión en la comunidad educativa va en aumento y ahora podría afectar a las pruebas de la PAU. La Asamblea de Profesorado Corrector, formada por más de 250 especialistas, ha anunciado este martes posibles medidas de presión ante el bloqueo en las negociaciones con la Consellería de Educación.

Critican el silencio de las universidades públicas valencianas y reclama un apoyo institucional más claro tanto al profesorado como el alumnado.

Entre las acciones planteadas está la no asistencia en la constitución de los tribunales de corrección de la PAU, renuncias en bloque y posibles medidas relacionadas con las calificaciones. Agustí Zaragozá es profesor corrector de IES Padre Vitoria d´Alcoi y asegura que no quieren perjudicar los estudiantes. Defiende que sus reivindicaciones buscan garantizar una educación pública de calidad.

Educación garantiza la celebración de la PAU

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades garantiza el cumplimiento, en tiempo y forma, de la Prueba de Acceso a la Universidad según el calendario previsto. Los exámenes se celebrarán, en su primera convocatoria ordinaria, del 2 al 4 de junio en las sedes universitarias de la Comunitat Valenciana. El cuerpo de 1.500 profesores voluntarios correctores de las pruebas se encargará de la correcta evaluación de los documentos. En caso de que la plantilla de correctores se vea afectada por cuestiones derivadas de la huelga educativa, será cumplimentada con profesores suplentes o profesores universitarios.

Así lo ha confirmado la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha hecho un llamamiento a la calma a cada familia valenciana.

La Conselleria recuerda que el compromiso de corrección de la prueba para aquellos docentes que se han prestado voluntarios es de obligado cumplimiento. En caso contrario, se podrían expedir sanciones que impedirían volver a formar parte del tribunal, al tratarse de una cuestión voluntaria.

Como medida preventiva, y en la línea de garantizar la evaluación de los estudiantes que afrontan las pruebas, la comisión gestora de la PAU anticipará la constitución de los tribunales, como máximo, para este viernes, 29 de mayo. Una medida similar a la que ya se adoptó con anterioridad por las circunstancias sobrevenidas por el COVID.