Investigación DANA: El alcalde de Algemesí declara que no se les avisó de la crecida del Magro

La DANA de València se encuentra a punto de cumplir dos años desde aquel 29 de octubre de 2024 en que el agua y el barro inundaron buena parte de las comarcas valencianas de La Plana d'Utiel-Requena, La Foia de Bunyol, l'Horta Sud y La Ribera Alta. Las inundaciones causaron más de 230 víctimas mortales e innumerables daños físicos y materiales a diferentes niveles que hoy, dos años después de la tragedia, siguen siendo bien visibles en la zona cero de la catástrofe.

La investigación judicial de la DANA de València continúa mientras tanto. Este lunes, 26 de octubre, ha comparecido ante la jueza instructora el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis (PP), quien ha declarado que nadie avisó a su Gobierno Municipal de la crecida del río Magro, que acabaría negando de agua y de barro buena parte de esta localidad de La Ribera Alta.

José Javier Sanchis ha explicado que el cauce del Magro no se encontraba en las condiciones idóneas durante la tarde-noche del 29 de octubre. "No estaba limpio", ha especificado el primer edil, quien ha asegurado que el Ayuntamiento de Algemesí tomó algunas medidas preventivas por su cuenta incluso cinco días antes de las inundaciones mortales.