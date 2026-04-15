Investigación DANA: La previsión era clara pero la alerta oficial faltó, según Victòria Roselló

La investigación judicial que viene llevando a cabo el Juzgado de Catarroja para tratar de esclarecer la gestión de la DANA de València avanza con las declaraciones de nuevos testigos vinculados a la causa. Ahora ha sido el turno para la jefa de Meteorología de À Punt Mèdia, Victòria Roselló, quien ha insistido ante la magistrada en lo que Roselló dijo en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados: que la catástrofe era previsible.

Para la máxima responsable de Meteorología de À Punt Mèdia, la previsión avanzaba desde hacía días que el del veintinueve de octubre iba a ser un "episodio histórico" y que así mismo lo venían anunciando ellos desde la radiotelevisión pública valenciana. Es más, de acuerdo con Roselló, se sabía concretamente que las cuencas del Poyo y del Magro serían las más afectadas. Lo que falló, para ella, fue la falta de alerta oficial por parte de las instituciones implicadas.

"Las previsiones siempre tienen un índice de incertidumbre pero, en el día mismo, el martes veintinueve de octubre, desde primera hora sabíamos el riesgo que había y estaba dándose puntual información de todo lo que estaba lloviendo, de la manera estaba lloviendo y de cuáles eran las zonas más afectadas", ha explicado Victòria Roselló en declaraciones a los medios de comunicación previas a su comparecencia en el Juzgado de Catarroja.

"Eso, desde primera hora de la mañana. Estábamos en aviso rojo, que un aviso rojo implica riesgo máximo para la población", ha recalcado la jefa de Meteorología de À Punt Mèdia.