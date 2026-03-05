Investigación DANA: Un comandante de la UME advirtió de la emergencia "poco antes de las 19:00 horas"

La jueza que investiga la gestión de la DANA de València ha tomado declaración a un segundo comandante de la Unidad Militar de Emergencias. Este miembro de la UME ha asegurado a la magistrada que él mismo trasladó al CECOPI la situación de urgencia que se estaba viviendo en la zona cero de las inundaciones "poco antes de las 19:00 horas".

En ese momento, siguiendo con la declaración de este comandante de la UME, tanto la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, como el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, se encontraban presentes en la reunión del CECOPI. Pradas y Argüeso habrían sido, por tanto, conocedores en ese mismo momento de esa advertencia de este miembro de la UME.

El comandante que ha testificado en el Juzgado de Catarroja ha rechazado calificar de "burbuja" al CECOPI constituido con motivo de la DANA de València. Ha dicho, en cambio, que a la reunión llegaban informaciones del exterior en tiempo real a través de los propios miembros del CECOPI, de conocidos que les escribían a ellos directamente.

Este comandante de la Unidad Militar de Emergencias ha cifrado en tres los parones que sufrió el CECOPI a lo largo de la tarde-noche de la catástrofe. Una serie de parones durante los que, según ha dicho en sede judicial, los diferentes cargos políticos presentes en el encuentro de Emergencias de la Generalitat salían a hablar por teléfono.