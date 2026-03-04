TRIBUNALES

El TSJCV deniega suspender los servicios mínimos fijados para la huelga de médicos

El Sindicato Médico CESM-CV considera que son "excesivos y desproporcionados"

Núria Moreno

València |

En la imagen, médicos que han participado en una protesta en Castellón.
En la imagen, médicos que han participado en una protesta en Castellón. | EFE / Andreu Esteban

El TSJCV ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para la suspensión de los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga de médicos.

Los magistrados entienden que el funcionamiento del sistema sanitario "justifica la limitación de ese derecho de huelga en términos que no signifique su desnaturalización". La suspensión - detalla el escrito - "podría entrañar un riesgo cierto de perjuicios irreparables en los usuarios, afectando a bienes constitucionalmente preeminentes (vida, integridad y salud)".

CESM solicitó la suspensión de la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana que fija los servicios mínimos esenciales para la huelga que comenzó el pasado 16 de febrero y está convocada también para los periodos 16-20 de marzo, 27-30 de abril, 18-22 de mayo y 15-19 de junio de este año 2026.

Para Vladimir Herrero, vicesecretario general del Sindicato Médico CESM-CV, son "excesivos y desproporcionados, y vulneran el derecho a la huelga".

Desde CESM-CV han asegurado que la huelga "es legal", por lo que su intención es mantener las movilizaciones.

