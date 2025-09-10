Investigación DANA: Los Bomberos marcharon del Poyo por descoordinación de Emergencias de la Generalitat

La jueza que está llevando a cabo la investigación judicial de la DANA ha reanudado este miércoles, diez de septiembre, su calendario de comparecencias de testigos. En esta ocasión, quien ha declarado ha sido Manuel Alonso, el oficial jefe de los Bomberos del Consorcio de la Provincia de València que se encontraba de guardia durante la jornada de las fatídicas inundaciones.

Alonso ha explicado que sus efectivos comenzaron a atender las primeras incidencias del día a las 08:00 horas en La Ribera. Ha confirmado que se retiraron del Barranco del Poyo pasadas las 14:30 porque Emergencias de la Generalitat no les dio más instrucciones y ellos dieron el trabajo por concluido. En ese momento, según este compareciente, el Barranco del Poyo llevaba un caudal en decrecimiento de 40 centímetros de agua.

Fue a las 17:30 horas del día de las inundaciones, prosiguiendo con su declaración, cuando un vecino de Riba-roja de Túria llamó al 112 informando de que el Poyo se encontraba "a rebosar". El CECOPI tuvo conocimiento, por tanto, de esa situación en ese mismo momento – esto es, más de dos horas y media antes de la alerta a los móviles – porque, según ha recordado Alonso, las llamadas se trasladan de inmediato.

Andújar (PSPV-PSOE): "Mazón seguía apurando copas de vino"

"Nos ha vuelto a dejar claro que el CECOPI contaba con información pero no supo gestionarla", concluye la portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, tras conocer los detalles de la comparecencia del oficial jefe de loas Bomberos del Consorcio de la Provincia de València ante la jueza de la DANA.

"La consellera Pradas no tenía ni idea de emergencias, la vicepresidenta Camarero se desconectó a las 17:40 horas para irse a una entrega de premios y el president de El Ventorro seguía allí apurando copas de vino", resume Andújar en declaraciones a los medios de comunicación.