Investigación DANA: Protección Civil propuso el ES-Alert a las 18:30 horas

La investigación judicial en torno a la gestión de la emergencia de la DANA de València sigue adelante con nuevas declaraciones de testigos en los Juzgados de Catarroja. La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, ha asegurado en esta ocasión que el Ejecutivo puso encima de la mesa el posible envío del ES-Alert una hora y cuarenta minutos antes de que finalmente se enviara.

Concretamente, según ha trascendido de su declaración judicial a través de fuentes presentes en la comparecencia, alrededor de las 18:30 horas del veintinueve de octubre. En ese momento, García llamó por teléfono al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para ponerle al corriente pero este no le cogió la llamada. Volvió a intentarlo poco después pero tampoco se hizo con él.

Todo ello, además, durante la polémica desconexión del CECOPI a media tarde. Una vez reanudado, según esta declaración judicial de la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, fue ya la Generalitat quien tomó la iniciativa de enviar la alerta masiva a los móviles que, finalmente, se lanzaría a las 20:11 horas de la tarde-noche de la catástrofe en València.