Vía libre a un PAI con un centenar de nuevas viviendas en Benicalap

El Ayuntamiento de València ha firmado este martes el convenio con la promotora encargada de desarrollar el PAI (Programa de Actuación Integrada) de la calle Periodista Gil Sumbiela, en el barrio de Benicalap. De esta manera, en los próximos días podrán comenzar las obras que permitirán urbanizar un solar de casi 6.000 metros cuadrados donde hay varias naves abandonadas -y muchas veces ‘okupadas’- que está situado en el cruce de esta vía con General Llorens. Gracias a este plan, en este punto de la ciudad se va a crear una zona verde de 2.000 metros cuadrados y un centenar de viviendas, de las que más de la mitad serán de protección pública, como explica el concejal de Urbanismo, Juan Giner:

EL descampado que va a ser urbanizado lleva vacío y en desuso desde que hace décadas desaparecieron las antiguas industrias que allí se localizaban. Las obras de reurbanización tienen un coste de algo más de 800.000 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Regeneración urbana

El PAI de Gil Sumbiela implica una importante regeneración urbana que permitirá acabar con un ámbito degradado, dotando al barrio de Benicalap con viviendas nuevas y una gran plaza-jardín para los vecinos. Una de las características más destacadas del proyecto es que se han incluido algunas mejoras para redistribuir la edificabilidad y reorientar el espacio libre. La propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes de la nueva edificación. Sin embargo, el nuevo diseño convierte este espacio en un jardín exterior de acceso público, abierto directamente desde las calles Gil Sumbiela y General Llorens.

Además, este desarrollo urbanístico más racional de la unidad de ejecución consigue una unidad funcional que mejora las fachadas, elimina en la medida de lo posible elementos perturbadores de la imagen urbana como las medianeras vistas e incrementa el espacio libre público. Esta actuación permitirá obtener un total de 2.069 m² de suelo dotacional de uso público, en los que se incluyen 1.372 m² de zona verde computable y 697 m² de viario de prioridad peatonal. La gran plaza-zona verde resultante contará con zona de juegos infantiles, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión eficiente de las aguas pluviales y especies arbóreas de bajo consumo hídrico. Además, la actuación contempla la instalación de alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y telegestión, para mejorar la seguridad y la calidad del espacio público.

La actuación mejora la conexión entre la calle del Periodista Gil Sumbiela y la calle del General Llorens, facilitando la movilidad peatonal en el barrio. Incluye también la reubicación del Centro de Transformación y el ajuste de la intersección vial y el carril bici según las determinaciones del Servicio de Movilidad, y garantiza una adecuada integración con la red de infraestructuras existente.