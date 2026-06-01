El Ayuntamiento encargará a ‘Vetges tú’ el diseño del futuro ‘Espai Valdés’

El Ayuntamiento de València ha dado un nuevo paso para hacer realidad uno de sus ‘proyectos estrella’ en materia cultural con la adjudicación provisional de la redacción del proyecto del futuro museo dedicado a Manolo Valdés. Como hemos venido contando, el ‘Espai Valdés’ se ubicará en uno de los antiguos muelles de carga rehabilitados del Parque Central.

Según ha sabido Onda Cero, los técnicos municipales han elegido la oferta del estudio de arquitectura ‘Vetges tú i Mediterrània’ como la mejor de las tres que se presentaron al concurso. Si no surgen contratiempos, el gobierno local ratificará la adjudicación en las próximas semanas.

La idea inicial del ejecutivo municipal era abrir este museo a finales de este año o principios de 2027, pero esos plazos ya son imposibles de cumplir. De hecho, la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto tendrá un plazo de 495 días (un año y 4,5 meses) para entregar el documento.

Y después todavía habrá que licitar las obras que consistirán, entre otras cosas, en cerrar el espacio para garantizar la seguridad y conservación de las piezas, así como climatizarlo y reordenar el interior.

Para crear este museo Manolo Valdés cederá obras al Ayuntamiento en régimen de depósito temporal por un plazo de 10 años, prorrogable por plazos sucesivos de 5 años. El futuro museo ofrecerá 30 piezas en un recorrido retrospectivo por la trayectoria del escultor entre las que habrá alguna de sus famosas Meninas, algunas de las cuales se colocarán al aire libre en el entorno de la nave.