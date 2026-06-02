EDUCACIÓN

Los docentes siguen esperanzados en alcanzar un acuerdo con la Consellería que mejore el sector educativo

Un total de once columnas de docentes se han encontrado en la Plaza de San Agustín de València para dirigirse juntas hacia la Conselleria de Educación en una nueva manifestación enmarcada en la huelga indefinida que se desarrolla en la enseñanza pública valenciana desde el pasado 11 de mayo.

Amparo Sánchez

València |

La manifestación ha transcurrido con normalidad hasta la Consellería de Educación.
La manifestación ha transcurrido con normalidad hasta la Consellería de Educación. | Onda Cero

Aunque se están consiguiendo algunas mejoras desde los sindicatos consideran que todavía queda por hacer en la negociación que mantienen con la Consellería de Educación. Aseguran que depende de la administración autonómica que haya un mayor avance una vez concluyan las mesas telemáticas de negociación que están llevando a cabo y a las que no están asistiendo STEPV, Comisiones Obreras y UGT.

Los docentes siguen esperanzados en que haya acuerdo.
Los docentes siguen esperanzados en que haya acuerdo. | Onda Cero

Las mesas telemáticas de negociación está previsto que concluyan este miércoles momento a partir del cual los sindicatos confían en que la administración vuelva a trasladarles un nuevo documento con mejoras que puedan ser valoradas por los afiliados. Insisten que una vez conseguidas mejoras en ratios se debe reabrir la negociación en el aspecto salarial y el valenciano tal y como han reiterado Marc Candela, portavoz de STEPV, Xelo Valls, portavoz de Comisiones Obreras y Kilian Cuerda portavoz de UGT.

Dicen que si hay voluntad de realizar propuestas serias y constructivas se puede llegar a un acuerdo. Por su parte el profesorado, sigue esperanzado aunque cansado después de 17 días de huelga, y han vuelto a pedir a la Consellería que les haga caso.

Los sindicatos han recordado que han buscado negociar desde el 25 de septiembre y que el equipo de Educación no se ha sentado a hacerlo hasta que se ha convocado la huelga indefinida que comenzó el 11 de Mayo.

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