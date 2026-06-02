Un cuento de Emilia Pardo Bazán con enfoque feminista en el examen de castellano abre las PAU en la Comunitat

Esta martes ha comenzado en la Comunitat Valenciana las pruebas de Acceso a la Universidad, las PAU. Más de 25.000 estudiantes se enfrentan hasta el próximo jueves a estos exámenes, con los nervios habituales y con la cuarta semana de huelga educativa de fondo.

A pesar de la incertidumbre de los últimos días, los exámenes de Selectividad han empezado esta mañana con "normalidad" y con la prueba de lengua Castellana. Concretamente un texto del cuento 'El tesoro' de Emilia Pardo Bazán, con enfoque feminista y un artículo de opinión de Pilar Galán Rodríguez, titulado 'Soltar la mano', sobre la actitud de los padres ante la llegada a la adolescencia de los hijos, y publicado en el diario Información el pasado mes de febrero.

Los alumnos, que han estado acompañados por sus profesores, algunos de ellos con camisetas en apoyo a la huelga, que creen que llegan muy preparados.

Respecto a la incertidumbre sobre si las pruebas finalmente se realizarían por la huelga del profesorado, todos los alumnos estaban convencidos de que sí.

Tres días de exámenes que serán determinantes para su futuro y la carrera que quieren estudiar. Algunos, lo tiene muy claro.

La segunda prueba, sobre Historia de la Filosofía, planteaba elegir entre un texto de la 'Ética a Nicómaco' de Aristóteles y uno de 'Freud: una interpretación de la cultura', de Paul Ricoeur, de los que había que contestar tres preguntas sobre el tema o problemática de que hablan, las ideas o tesis en las que se apoya el texto y situarlo en el contexto histórico-filosófico. Además se añadía una pregunta de conceptos.

Las sesiones de tarde se destinarán a asignaturas optativas y de modalidad. Como novedad, los exámenes están "blindados" con detectores para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de "asegurar la equidad" y evitar posibles fraudes.

La convocatoria ordinaria concluirá el jueves con el examen de Valenciano a las 9.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

La convocatoria extraordinaria de las PAU se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio. El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.