Pitchwise Holdings y su inversión de 100 millones de euros

El pasado viernes llegó el bombazo. Meriton se deshacía de hasta el 42% de las acciones del Valencia que pasaban a manos de Pitchwise Holdings. En el mismo comunicado se anunciaba una inversión directa e inmediata de 100 millones de euros. Y el valencianismo se preguntaba donde irían destinados.

Fue el propio Director Corporativo del Valencia Javier Solís quien contestaba a la pregunta en Movistar en la previa del encuentro ante el Villarreal. "Hay una parte que irá al terreno de juego, pero otra parte irá a mejoras del club. No solamente es el césped lo que unifica los presupuestos de un club", afirmaba el directivo. E insistía en que "sin duda el mercado de invierno está ahí, trabajaremos para intentar mejorar el equipo. Pero el mensaje que quiero dar es un mensaje de optimismo en esta nueva etapa que empieza porque se abre una oportunidad muy bonita para el Valencia CF".

Poco después y una vez finalizado el partido la pregunta era obligada a Javier Aguirre. Sin embargo el técnico rehuyó la pregunta al entender que hablar de fichajes en el mercado de invierno podría ser menospreciar a los futbolistas que tiene en la actualidad. "¿Se habla de enero?" se preguntaba el mexicano. "¿El Director General habló de eso? A mi no me dijeron nada. No sé nada de eso, yo tengo lo que tengo y tengo que mejorarlo. Lo de enero no me interesa. No entro en el mercado de fichajes porque es faltarle al respeto a los que están ahora".

Dinero para invertir en enero

Según las normas que regulan el coste de plantilla las inyecciones de capital pueden incrementar el límite hasta un máximo del 25% del presupuesto de la temporada.

La normativa que regula el coste de plantilla deportiva en el fútbol profesional establece que las inyecciones de capital pueden incrementar ese límite hasta un máximo del 25 % de la cifra de negocio del club por temporada. De esta forma se podría incrementar hasta los 12 millones de euros que sumados a los 3 millones de euros de margen que se dejaron en verano (no llegó el esperado delantero) el Valencia podría tener un margen de 15 millones de Fair Play Financiero.