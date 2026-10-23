Meriton vende el 42% de sus acciones a Pitchwise Holdings, que aportará 100 millones de euros de nuevo capital

Meriton Holdings traspasa el 42% de las acciones de Valencia a Pitchwise Holdings, que además aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club mientras que Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente

Mediante la compra de acciones a Meriton Holdings, Pitchwise adquirirá una participación minoritaria significativa en el Valencia CF.

La operación estima al Valencia CF en un valor de empresa de 1.250 millones de euros, que refleja el conjunto de los activos del Club, incluidos los equipos masculino y femenino, así como el actual Camp de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para más de 70.000 aficionados.

Pitchwise Holdings es un consorcio integrado por family offices privados e inversores institucionales a largo plazo, liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, concebido para desarrollar un modelo de propiedad a largo plazo en el fútbol, basado en valores y en el respeto por la cultura y la identidad locales.

Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien

El Valencia CF "ha despertado un gran interés, pero el equipo de Pitchwise ha sido el único con el que realmente he querido explorar una asociación. Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien", ha explicado Kiat Lim en declaraciones publicadas en la página web oficial del club.

Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF. Juntos construiremos un Club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana».