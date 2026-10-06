Un informe de UGT y la UJI advierte de que tres de cada cuatro trabajadores de servicios públicos se siente desprotegido

El 90% de la plantilla de sectores como el sanitario, educativo o el servicio de ayuda a domicilio de la Comunitat Valenciana sufre cuadros de estrés y en torno a un 71% afirma sentir miedo o inseguridad cuando realiza su trabajo.

Ocho de cada diez personas han sufrido episodios de violencia externa; tres de cada cuatro han experimentado situaciones de violencia de intensidad alta o muy alta; y según el estudio un 10% están expuestos a altos niveles de violencia externa.

Según Miguel Ángel Gimeno, profesor de la UJI, la violencia más repetida es la verbal seguida de la psicológica.

Reiteran que en la actualidad la gestión preventiva es deficiente, que las actuales medidas preventivas son deficientes o nulas y que el apoyo institucional ante una agresión no existe o es mínimo.

Entre las medidas que plantean según detalla Mayte Montaner, Secretaria General de UGT Serveis Públics, para prevenir agresiones un observatorio de violencia laboral externa, protocolos de trabajo en pareja o un sistema de alarma silenciosa.

El sindicato tiene previsto enviar las conclusiones de este estudio y su propuesta de medidas a las consellerías de Sanidad, Educación y Bienestar Social.