La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha conmemorado este miércoles el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con el acto institucional 'Ninguna Silla Vacía', en el que han homenajeado a la víctimas de violencia machista en España colocando sillas con los nombres de cada una de ellas.

En este acto, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha leído la declaración institucional en la que se destaca que España "reafirma su compromiso inequívoco con la erradicación de todas las formas de violencia machista". En el texto, se indica también que la lucha contra la violencia machista "interpela al conjunto de la sociedad y exige la actuación decidida de todas las instituciones públicas". "Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género no es solo una obligación legal y democrática; es también una condición imprescindible para la convivencia, la libertad y la igualdad efectiva en nuestro país", añade.

En lo que llevamos de 2026, seis mujeres y dos niños han sido asesinados víctimas de la violencia machista en la Comunitat Valenciana. Además, están registrados más de 17.500 casos activos en VioGén2; más de 4.000 mujeres son usuarias de ATENPRO y 417 dispositivos COMETA están activos.