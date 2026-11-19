La Conselleria de Educación ha planteado a los sindicatos una reducción progresiva de ratios que contempla que a partir del próximo curso las aulas de segundo ciclo de infantil cuenten con 20 alumnos. Esta propuesta de la consellería modifica la anterior en la que se planteaba 22 alumnos para las aulas del segundo ciclo de infantil.

La aplicación por cursos busca evitar alteraciones en los grupos ya constituidos. Según la consellera, Carmen Ortí, esta medida supone un gran esfuerzo para atender las necesidades del alumnado y las familias.

La propuesta incluye además medidas específicas para las zonas en riesgo de despoblación y un instrumento técnico para identificar los centros con especial complejidad socioeducativa. Los sindicatos consideran que esta propuesta se acerca más a su demanda pero consideran que la negociación debe ser global y negociarse también las plantillas e infraestructuras según han reiterado Marc Candela, de STEPV; Oscar Ortiz, de CCOO; y Mayka Martínez de UGT.

De cara al curso 2030-2031 para primaria el objetivo pasa por que haya 22 alumnos por aula; en bachillerato 28; en formación profesional dependiendo del tipo de formación entre 15 y 25 alumnos; mientras que en las escuelas oficiales se plantea una reducción del 10 por ciento del alumnado actual por aula.