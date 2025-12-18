El campo valenciano, de nuevo en la calle con tractoradas en València y Bruselas

Nueva jornada de reivindicación del campo valenciano. Los agricultores y las agricultoras de la Comunitat Valenciana han vuelto a salir a la calle este dieciocho de diciembre para denunciar el "ahogo" que aseguran estar padeciendo ahora mismo. Critican que ni la Generalitat ni el Gobierno ni la Unión Europea les están dando respuesta alguna a sus diferentes reivindicaciones.

En València, más de treinta tractores han circulado por la ciudad desde primera hora de la mañana. Han realizado una marcha lenta desde el Palau de la Generalitat hasta la Delegación del Gobierno, haciendo sonar sus cláxones y al grito de 'Som llauradors, no delinqüents'. La Unió Llauradora i Ramadera asegura que las reivindicaciones sobre la mesa son "muchísimas".

"Es una manifestación-tractorada importantísima para las personas agricultoras y ganaderas porque, al final, nos la jugamos, sobre todo en las zonas de interior desfavorecidas y en riesgo de población", reivindica el secretario general de esta organización agraria, Carles Peris. "No podemos permitir que nos recorten un 20%. El exceso de burocracia, de regulación y de reglamentación no es necesario. Es una burocracia inútil", censura Peris en declaraciones a los medios de comunicación.

La Asociación Valenciana de Agricultores participa, por su parte, en la manifestación a nivel europeo convocada en Bruselas. "No al Pacto Verde [Europeo] que nos arruina y nos quita productividad", reclama el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. "No a la importación de productos de terceros países que no cumplen la norma europea y nos dejan a nosotros fuera del mercado. No al recorte presupuestario de la nueva PAC", añade Andreu desde la capital comunitaria.