La AECC València presenta un modelo de atención integral al paciente con cáncer

Cada cuatro de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer. Cerca de 70.000 personas lo sufren ahora mismo únicamente en el ámbito territorial de la provincia de València. El 45% de ellos requiere atención psicológica y el 24% se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. El cáncer deja, año tras año, cifras y testimonios en primera persona y, además, en clave valenciana.

Valencianos como Víctor León. Le diagnosticaron un neuroblastoma, un tipo de tumor cancerígeno cerebral, en 2014 y todavía sigue conviviendo con él doce años después. Ha pasado dos veces por el quirófano y ahora se encuentra en la segunda recaída de la enfermedad. Una patología "muy dura", reconoce el propio Víctor, que reivindica la importancia de acudir a los cribados cuando toquen.

"La importancia de los cribados porque, en mi caso, tardó bastante en descubrirse. Tuve bastantes síntomas. Estuve bastante, bastante grave", relata en conversación con los medios de comunicación. "Luego, al final, cuando me dieron por fin el diagnóstico, fue un golpe muy duro", recuerda este valenciano que convive con el cáncer, considerado el mayor problema sociosanitario a escala global.

Día contra el Cáncer en València: Programa de atención integral

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha atendido a más de 6.000 personas durante el último año en València. Este 2026, la entidad ha presentado una propuesta de modelo de atención integral orientado al bienestar y la participación y con el paciente como eje central, según explica el doctor Antonio Llombart, presidente del Comité Técnico de la Junta Provincial de la AECC en València.

"Hablamos de personas que tienen cáncer. No es lo fundamental, en estos momentos, para la Asociación, solo el cáncer sino la persona que sufre ese cáncer. Para ello, hemos de pensar que ese enfermo tiene una fase aguda de tratamiento y una fase inmediata de postratamiento", reflexiona el doctor Llombart a preguntas de los medios de comunicación.

Día contra el Cáncer en València: El Ministerio de Ciencia saca pecho

La ministra de Ciencia e Innovación, la valenciana Diana Morant, se ha reunido en València con cuatro asociaciones y entidades vinculadas al cáncer. "El Gobierno de España está invirtiendo más que nunca, en general, para la investigación y, muy concretamente, para la investigación y la lucha contra el cáncer a través de la ciencia", reivindica Morant.

"Estamos hablando de que en los últimos siete años, desde que el presidente se llama Pedro Sánchez, hemos invertido más de 1.100M€ y hay más de 3.000 proyectos en marcha", defiende la ministra de Ciencia e Innovación.