Día Mundial Contra el Cáncer: Presentan en Castellón un modelo de atención oncológica centrado en la persona

Bajo el lema de la humanización, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón ha conmemorado hoy, 4 de febrero, el Día Mundial Contra el Cáncer. El acto central, celebrado en el Consorcio Hospitalario Provincial, ha servido para presentar el nuevo modelo de atención de la AECC, una estrategia que sitúa la vivencia personal del paciente como eje vertebrador de todo el itinerario asistencial.

El momento culminante de la jornada ha sido la lectura de un manifiesto compartido por cerca de 30 representantes de la vida pública, sanitaria y social de la provincia. La apertura ha corrido a cargo de Matías Real López, director gerente del Consorcio, quien ha destacado que la iniciativa busca dar voz "a historias reales". La presidenta de la AECC en Castellón, Maira Barrieras, ha subrayado los proyectos de investigación que desarrolla la Asociación y ha invitado a la ciudadanía a participar en la marcha del próximo 8 de febrero desde el parque Ribalta.

Figuras como la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la alcaldesa Begoña Carrasco; y la subdelegada del Gobierno, Antonia Valls, han compartido en el manifiesto cómo un diagnóstico de cáncer transforma la percepción del tiempo y de la vida cotidiana. Se ha destacado que la enfermedad no solo tiene consecuencias en la salud, sino también implicaciones sociales, familiares, laborales y económicas, reclamando que el bienestar psicológico y social pase de ser un apoyo complementario a un derecho estructural.

En Castellón, donde en 2025 se registraron 3.714 nuevos diagnósticos, la AECC recordó que todos sus servicios son gratuitos. Estos incluyen atención psicológica y social, fisioterapia oncológica, tratamiento de linfedema, rehabilitación respiratoria y de suelo pélvico, nutrición, logopedia, acompañamiento hospitalario y domiciliario, talleres de bienestar y apoyo a la investigación, con 157 millones de euros destinados en España a 792 proyectos.

El acto también ha servido para consolidar los cuatro ejes estratégicos del modelo de humanización de la AECC: atención integral a la persona, autonomía y participación de los pacientes, nuevos entornos asistenciales y bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

La jornada ha finalizadocon una actuación especial de la cantante castellonense Bárbara Breva, homenajeando a quienes atraviesan la enfermedad. Además, edificios emblemáticos de Castellón se iluminarán en verde y lucirán lonas conmemorativas, recordando que la lucha contra el cáncer sigue siendo uno de los mayores retos sociosanitarios de nuestra sociedad.