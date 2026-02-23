Castellón refuerza los medios del Consorcio Provincial de Bomberos con la licitación de dos autobombas forestales pesadas

La Diputación de Castellón ha licitado la adquisición de dos vehículos de autobomba forestal pesada para reforzar los medios materiales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias en terrenos forestales y rurales de difícil acceso.

“Trabajamos cada día para que los bomberos cuenten con las herramientas, recursos y equipos necesarios para desempeñar su labor con seguridad y eficacia. La reciente licitación de dos vehículos refuerza nuestro compromiso con la modernización de los medios materiales y con la seguridad de quienes dedican su vida a protegernos”, ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha incidido en que “apostar por la mejora continua de los medios de nuestros profesionales es mejorar la protección de las familias de nuestra provincia y también nuestro territorio”, subrayando la importancia de adaptar los recursos a las características geográficas de Castellón, la segunda provincia más montañosa de España y con amplias superficies forestales.

Los nuevos vehículos, camiones especializados en la lucha contra incendios y emergencias, deberán cumplir las características y prestaciones técnicas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Según la presidenta, permitirán garantizar “una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia, reforzando la seguridad de los bomberos y preservando nuestro valioso entorno natural”.

Por su parte, el diputado de Bomberos, David Vicente, ha explicado que el presupuesto base de licitación asciende a 680.991,74 euros, más 143.008,26 euros en concepto de IVA y otros impuestos, lo que eleva la inversión total a 824.000 euros.

El importe contempla el suministro de los dos chasis 4x4, su carrozado y todo el equipamiento técnico necesario para la intervención en incendios forestales y emergencias en entornos rurales.

El contrato tendrá una duración de 15 meses desde su formalización administrativa. Aunque el inicio de la ejecución está previsto para 2026, la financiación se realizará con cargo al presupuesto del Consorcio correspondiente al ejercicio 2027.

Finalmente, David Vicente ha señalado que esta adquisición forma parte del compromiso del Gobierno Provincial por mejorar cada año el equipamiento del servicio, con el fin de garantizar una atención eficaz a las emergencias en cualquier punto de la provincia y en sus 135 municipios.