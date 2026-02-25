Mérida traslada a los alcaldes de Castellón que defenderá su inclusión en las ayudas de la comisión mixta por la dana

Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat, ha mantenido este miércoles una reunión con alcaldes de 71 municipios de Castellón afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, con el objetivo de coordinar la recuperación y escuchar las necesidades de los municipios, especialmente en lo relativo a las ayudas que aún no han recibido.

Mérida ha explicado que el encuentro sirvió para presentar los servicios del comisionado, que cuenta con tres direcciones generales: reconstrucción e infraestructuras, desarrollo del Plan Endavant y atención a la salud mental de las víctimas. “Queríamos explicar los servicios que les ofrecemos, pero también conocer la percepción sobre la recuperación de la dana que existe en cada municipio”, ha indicado.

Reclamación de ayudas en la comisión mixta

El comisionado ha destacado que muchos alcaldes trasladaron su preocupación por no haber recibido ayudas del Gobierno central tras la dana. En este sentido, Mérida ha asegurado que defenderán la inclusión de estos municipios en la comisión mixta creada tras la reunión entre el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Yorca, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Sí que nos vamos a comprometer a llevar a la comisión mixta la demanda de aquellos municipios que no recibieron ayuda y quedaron excluidos. Vamos a insistir porque tenemos la obligación de defender a todos esos municipios”, ha explicado Mérida. Ha recordado que la comisión mixta, aunque tardó más de 460 días en constituirse tras la dana en Castellón, es “un órgano de encuentro y de debate” para buscar acuerdos y soluciones.

Otras prioridades de los municipios

Además de las ayudas, los alcaldes han planteado otras necesidades relacionadas con la recuperación del territorio y la prevención de futuras catástrofes. Entre ellas, la limpieza de cauces, la retirada de pinos secos, la conservación de caminos forestales y el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, que ayuda a la laminación natural del agua.

Mérida ha indicado que el comisionado ofrecerá apoyo técnico y facilitará la comunicación directa con los municipios para agilizar proyectos pendientes y coordinar actuaciones con empresas adjudicatarias. También ha recordado que este año se aprobará una nueva ley forestal con incentivos económicos para quienes cuiden el monte y colaboren en la prevención de riesgos.

“Desde el primer momento entendimos la importancia de la afectación en Castellón y queremos devolver la confianza a los ciudadanos, mostrando que la Generalitat está a su lado y que vamos a poner en marcha las medidas necesarias para que la recuperación sea total”, ha concluido.