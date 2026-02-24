Los taxistas de Castellón convocan un paro este miércoles de 24 horas contra la liberalización de las VTC

La Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia ha convocado un paro de 24 horas para este miércoles 25 de febrero en protesta por la liberalización del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que, según el colectivo, permite a una empresa prestar servicios urbanos.

El portavoz de la asociación, José Luis Artola, ha señalado a Onda Cero que el sector del taxi vive desde hace meses una situación de “desregulación” tras la caída de la ratio de una VTC por cada 30 taxis, límite que dejó de aplicarse hace casi un año.

“Ahora mismo hay libertad absoluta para que haya VTC sin límite de ningún tipo en la calle”, ha afirmado Artola, quien ha advertido de que esta circunstancia puede romper el “equilibrio” que, a su juicio, se había mantenido hasta ahora en Castellón, una ciudad mediana donde la implantación de plataformas había sido menor que en Valencia o Alicante.

Según el representante de los taxistas, la reciente resolución del TSJCV, actualmente recurrida, avala que una empresa de VTC pueda realizar servicios urbanos, cuando tradicionalmente estas autorizaciones estaban limitadas al transporte interurbano. “Significará que podrán hacer como si fuese servicio taxi sin serlo”, ha indicado.

Artola ha defendido que el taxi opera con tarifas reguladas por la Conselleria, limitaciones geográficas y exigencias administrativas y formativas que, en su opinión, no se aplican en las mismas condiciones a las VTC. “Si competimos con las mismas armas, adelante. Pero si nosotros tenemos tarifas reguladas y obligaciones que ellos no tienen, no estamos en la misma liga”, ha manifestado.

El portavoz ha insistido en que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre establece que las VTC deben prestar servicios de carácter interurbano, algo que, según ha explicado, puede comprobarse en el registro estatal de empresas de transporte.

Asimismo, ha advertido de que, tras la eliminación de la ratio 1/30, se han solicitado numerosas nuevas licencias en la provincia, lo que, a su juicio, agravará la competencia en un mercado con menor volumen de demanda que el de otras capitales.

Artola ha puesto como ejemplo la situación de Madrid, donde —según ha señalado— la liberalización del servicio urbano para las VTC ha provocado un incremento de su presencia y el uso de tarifas dinámicas. Frente a ello, ha subrayado que los taxistas mantienen precios regulados incluso en fechas de alta demanda como Nochevieja. “Trabajé toda la madrugada y recaudé lo mismo que un sábado cualquiera”, ha explicado, en alusión a las diferencias con el sistema de precios variables de las plataformas.

Con este paro, el colectivo pretende “hacer ruido” y reclamar a la Generalitat una nueva ordenación del sector que restablezca límites y garantice, según defienden, la prestación del servicio público en condiciones de igualdad.